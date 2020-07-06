Avustralya’da İspanyol gribinden beri bir ilk: Victoria ile Yeni Güney Galler arasındaki sınır kapatılıyor

Avustralya’da Kovid-19 vakalarının yükseldiği Victoria, komşu eyalet Yeni Güney Galler’le sınırlarını kapatmaya karar verdi. Ülkenin en kalabalık iki eyaleti arasındaki sınırlar, yüz yıl sonra ilk defa kapatılacak.

Koronavirüs vakalarının tekrar yükselişe geçtiği Avustralya’da 100 yılın ardından bir ilk yaşanacak.

Geçen yüzyılda İspanyol gribi sırasında Victoria ile Yeni Güney Galler eyaletleri arasındaki kapatılan sınırlar, bu kez Victoria’daki artmaya başlayan Kovid1-9 vakaları yüzünden kapanacak.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, bugün yaptığı açıklamada, sınırların belirsiz bir süre için kapalı kalacağını söyledi ve şunları ekledi:

“Yarın gece 23.59'dan itibaren Yeni Güney Galler ile sınır kapatılacak. Bu, Başbakan ve Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı’yla gerçekleştiğimiz telefon görüşmesinin sonucu" ifadeleri kullanıldı.

'Bir gün içinde en yüksek vaka sayısı kaydedildi'

Victoria'nın başkenti Melbourne'da, bir gece 100 yeni vaka tespit edilerek, pandemi başladığından beri bir gün içinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Australia closes state border for first time in 100 years to halt coronavirus https://t.co/vaVI3ARUzi pic.twitter.com/Vlov0W3ZsF — Reuters (@Reuters) July 6, 2020

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Yetkililer, 30 banliyöda sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırırken, 3 bin kişinin kaldığı 9 toplu konut kulesinde en az 5 gün boyunca tam bir karantina uygulamaya başladı.

'Evde kalmak çok zor ama en güvenli şey'

Kulelerin her katında polisin yerleştirildiği belirten başbakan "Dairenizde kalmanız, kendi evinizde kalmanız yapılacak en güvenli ve iyi şey. Hoş değil, zor olduğunu biliyorum. Çok ama çok zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta da Melbourne'da koronavirüsün yükselişe geçtiği birkaç banliyö bölgesinde kontrol noktaları kurulmuştu ancak 10 binden fazla kişi, virüsün bir komplo olduğunu belirterek, test yaptırmayı reddetmişti.

'Ekonomi büyük bir darbe alacak'

Bu arada cumartesi günü de Yeni Güney Galler'de, 6 yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti.

İki eyalet arasındaki sınırların kapatılması, 30 yıl içinde ilk defa resesyonuna giren Avustralya'nın ekonomisine büyük bir darbe olacağı belirtiliyor.