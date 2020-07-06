New York Valisi Cuomo'dan Trump'a: Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve bunu daha ilk günden yaptı

New York Valisi Cuomo, ABD'de Kovid-19 salgınının yayılmasından Başkan Trump'ı sorumlu tutarak "Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi" açıklamasında bulundu.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından Başkan Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ı salgını ve maske takmayı siyasi malzeme yapmakla eleştirdi.

"Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi" diyen Cuomo, Trump'ı maske takmayarak ve durumun ciddiyetini inkar ederek salgının büyümesine neden olmakla suçladı.

Cuomo, "Virüsü inkar etmek gerçekten Kovid-19'un ilerleyişini hızlandırıyor. Sayın Başkan, Kovid-19'un suç ortağı olma, sadece basit bir şey yap ve Amerikan halkına Kovid-19'un varlığını ve bunun büyük bir sorun olduğunu söyle" diye konuştu.

Gov. Andrew Cuomo: "Mr. President, don't be a co-conspirator of COVID. Do one simple thing -- acknowledge to the American people that COVID exists, it is a major problem. It's going to continue until we admit it and each of us stands up to do our part." pic.twitter.com/n7Oi5o4vKZ — The Hill (@thehill) July 6, 2020

5 günde 250 bin yeni vaka

Florida, Arizona ve Teksas gibi güneydeki eyaletlerde ve Kaliforniya'da koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla ABD'de temmuz ayının ilk beş gününde 250 bin vaka tespit edildi.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 12 bini geçti, 132 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.