Avustralya'nın en büyük 2. kentinde 6 haftalık sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın en büyük 2. kenti olan Melbourne’da 191 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine zorunlu sebepler dışında 6 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kovid-19’un tekrar yükselişe geçtiği Avustralya’da, Victoria Eyaleti’nin başkenti ve ülkenin en büyük 2. kenti olan Melbourne'da 6 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle uygulanacak yeni tedbirler ve yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Andrews, Melbourne’da 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" haricinde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm kenti kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

‘Evde kalın demek, tatil evinde kalın demek değil’

Melbourne’da Kovid-19'un yayılmasının sürdüğünü ve bu yüzden bazı semtler için yürürlükteki yasakların kapsamının genişleterek üçüncü aşamadaki tedbirleri uygulamaya koymak durumunda kaldıklarını vurgulayan Andrews, yarından itibaren kent genelinde yürürlüğe gireceğini ilan ettiği sokağa çıkma yasağının 6 hafta devam edeceğini söyledi.

Yasakların başlamasıyla güvenlik birimlerinin kontrollerini sıkılaştırarak yasal gerekçesi olmadan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası vereceğini hatırlatan Andrews, "Evde kalın demek, tatil evinde kalın veya ikici evinizde kalın demek değil. Asıl yaşadığınız evde kalın demektir" ifadesini kullandı.

Melbourne is placed under a six-week lockdown as a coronavirus outbreak risks triggering a second wave in Australia https://t.co/SApNWB7wj5 — Bloomberg (@business) July 7, 2020

​

‘Okul tatili bir hafta uzatıldı’

Yeni tedbirler gereği ikinci dönem tatilindeki okulların 11 ve 12. sınıf öğrencileri için pazartesi günü normal zamanında açılacağını belirten Andrews, anaokulundan 10. sınıfa kadarki öğrenciler için tatilinin bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Başbakan Andrews, bir haftalık uzatmanın sonunda 11-12. sınıf öğrencilerinin okula gelebileceğini, bunun dışındaki öğrencilerin ise uzaktan eğitime devam edebileceğini söyledi.

'Melbourne’da yeni vaka sayısı rekor kırdı'

Kentte bir günde tespit edilen 191 yeni vakanın, salgının başladığından bu yana eyalette kaydedilen en yüksek rakam olduğunu ve bunun da durumun ciddiyetini ortaya koyduğunun altını çizen Andrews, "Şartlar karşısında gerçekçi olmalıyız. Bu (virüs) bitmedi. Bir kayıtsızlık kapladı içimizi. Her birimiz, kurallara uyulması gerektiği kadar uymayan birilerini tanıyoruz" dedi.

Yeni vakalarla Melbourne’da 35'i hastanede toplam 772 aktif bulunuyor.

Toplu konutlarda 13 yeni vaka kaydedildi

Virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra ani kararla karantinaya alınan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Melbourne'ın Flemington ve North Melbourne semtlerindeki toplu konutlarda, 13 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

Evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen 9 apartmandan oluşan toplu konutlarda yeni vakalarla virüs tespit edilenlerin sayısı 69'a çıktı.

Apartmanlarda kapalı kalanların ihtiyaçları eyalet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.

NSW-Victoria sınırını askerler denetleyecek

Bu gece yarısında itibaren zorunlu haller dışında giriş ve çıkışlara kapatılacak Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletlerinin sınırlarının denetlenmesinde Avustralya Savunma Birlikleri mensubu 450 askerin görevlendirileceği duyuruldu.

Sınır denetimlerinde polislerle görev yaması planlanan askeri birliklerin iki eyalet arasındaki bağlantıyı sağlayan otoyollarda ve kırsal bölgelerde görev yapacağı açıklandı.

Sınırlardan, geçerli mazeretleri bulunan eyalet sakinlerinin yanı sıra acil durumlarda form doldurularak geçişe izin verilecek.

Kovid-19'dan 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 759 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 8 bin 755 kişiden 7 bin 420'sinin iyileştiği kaydedildi.