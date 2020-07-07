Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da uluslararası uçak seferlerinin ne zaman başlayacağın belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Uluslararası uçuşların ne zaman başlayacağı belirsiz. Belirsizliğin nedeni, Avrupa'da, Asya'da ve çeşitli kentlerde yeni koronavirüs salgınlarının görülmesi" dedi.

Peskov, koronavirüs salgınıyla ilgili durumun henüz stabil olmadığını ve günden güne farklılık gösterdiğini vurguladı.