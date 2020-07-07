İstanbul'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi, konvoy yasaklandı

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi. Buna göre asker uğurlamaya yalnızca birinci derece akrabalar katılabilecek. Konvoy ve toplu uğurlama ise yapılmayacak.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. Vali Yardımcısı Cemaletten Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdiklerini, konvoy ve toplu uğurlamanın yasaklandığını belirtti.

Buna göre askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.

© Fotoğraf : İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu Asker yükümlülerinin imzalayacağı taahhütname

Tüm dünyada etkisi görülen koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alındığı belirtilen kurul açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;