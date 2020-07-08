Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 6562 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 173 kişi hayatını kaybetti, 8631 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 700 bin 792 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 6562 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı art arda 13 gündür 7 binin altında seyrediyor.

Yeni vakaların 621’i başkent Moskova’da, 295’i St. Petersburg’da, 268’i Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde görüldü.

Toplam vaka sayısı ise 700 bin 792 olarak kaydedildi.

Gün içine iyileşenlerin sayısı 8631 artarak 472 bin 511’e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da 173 artarak 10 bin 667’ye çıktı.