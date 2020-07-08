Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1041

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 282'ye ulaştı. Yeni vaka sayısı 1041 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 282'ye yükseldi. Bir günde 49 bin 302 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1041 kişiyle birlikte 208 bin 938 oldu.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. 24 saatte 2 bin 219 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 olarak belirlendi.

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Fahrettin Koca, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır" dedi.