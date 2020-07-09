Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 6509 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde Rusya’nın 85 bölgesinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 6509 oldu. 1778’inde bir semptoma rastlanmadı. Toplam vaka sayısı 707 bin 301 oldu.

Gün içinde 176 kişi hayatını kaybetti. Salgında şimdiye kadar ölenlerin sayısı 10 bin 843’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 8805 artarak 481 bin 316’ya yükseldi.

Vaka sayısı ayrıca iki haftadır 7 binin altında seyrediyor.