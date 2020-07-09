Moskova’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu 13 Temmuz itibariyle kaldırılacak ve sadece tavsiye niteliği kazanacak.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in verdiği talimata göre, 13 Temmuz’dan itibaren kentte açık alanlarda maske takmak zorunluluk olmaktan çıkacak.

Bunun yanı sıra belediyenin internet sitesinde yayınlanan talimatnamede, vatandaşlara salgından korunmak için dışarıdayken maske takmaları da tavsiye ediliyor.