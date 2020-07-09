Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Bilim Kurulu toplantısına katılacak. İki isim, saat 17:00'da daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.