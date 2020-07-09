Yapay zeka Brezilya için günlük en az 1600 ölüm tahmininde bulundu

Brezilya’da 2 hafta sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük ölüm sayısı 1640’ı geçebilir. Bu tahmin, yapay zekanın hesaplamalarına dayanan bir matematiksel modelin sonucu. Yapay zeka, Paranа Federal Üniversitesi (UFPR) tarafından geliştirildi. Sistem ayrıca önümüzdeki haftalar için ülkede günlük vaka sayısının 48 binin üzerinde olacağı tahmininde bulundu.

UFPR’nin Biyoenformatik Yapay Zeka Grubu üyeleri tarafından geliştirilen sistemin temelinde evrimsel algoritmalar yer alıyor. Bu algoritmalar, açık verileri analiz ediyor ve önümüzdeki 14 gün içinde beklenen Kovid-19 kaynaklı vaka veya günlük ölüm sayısını gösteren teorik eğrileri düzenliyor.

UFPR’den Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan günlük vaka ve günlük ölüm sayısına ilişkin bilgilerin entegrasyonu, gerçekliğin bu iki değişkene yönelik davranış biçimi olan matematiksel tahmin modelini doğuruyor" ifadelerine yer verildi.

Bu fikrin, yetkililere salgınla mücadelede karar verme ve önleyici tedbirleri belirleme konusunda yardımcı olması gerektiği kaydedildi.

Proje koordinatörü Roberto Tadeu Raittz’e göre, matematiksel veriler analiz edildiğinde, salgının kontrol altına alındığı ülkelerde oldukça radikal tedbirlerin alındığı gözlemleniyor. Raittz, "İhtiyatlı kalmak önemli, çünkü yeni vaka sayısının azalmaya başladığı bazı ülkelerde tedbirler gevşetilince vaka sayısı tekrar yükselişe geçti" diye ekledi.