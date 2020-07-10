ABD'de en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

Kovid-19 salgınında normalleşme sürecine giren ABD'de, son 24 saatte yaklaşık 65 bin vaka tespit edildi. Bu, en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'de son 24 saat içinde 65 bin 551 yeni vaka tespit edildi.

AFP'nin aktardığına göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 3.1 milyonu aşarken, Kovid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da bin kişi artarak 133 bin 195'e çıktı.

'Eyaletlerin açılış süreçleri duraklatılmalı'

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, The Hill'e yaptığı açıklamada "Şu an epey çetin ve zorlu bir dönemdeyiz" dedi.

Fauci, "Eyaletlerin açılış süreçlerini duraklatmasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum" diyerek mart ve nisan aylarındakine benzer bir kapanmaya gidilmesini kastetmediğini söyledi.

Fauci: States with coronavirus spikes "should seriously look at shutting down" https://t.co/6dil2Moiuu pic.twitter.com/kC90jylJze — The Hill (@thehill) July 9, 2020

ABD'de son haftalarda özellikle güney ve batı eyaletlerindeki Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Önceki gün de tespit edilen vaka sayısı 60 bin 200 olarak açıklanmıştı.

Uzmanlar, yakında ölüm oranlarının da benzer bir trend yakalamasından endişe ediyor.