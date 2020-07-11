Venezüella'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi

Venezüella'da, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

El Aissami, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm tıbbi protokollere uyarak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Virüse karşı savaşı kazanacağını vurgulayan El Aissami "Hayata ve tanrıya tutunarak bu savaşa girişiyorum çünkü biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo con COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida!! Como dice una canción de A. Filio: “...solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida...” VENCEREMOS!! — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) July 10, 2020

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuya ilişkin Twitter'dan "Güçlü ol kardeşim, bu yeni savaşı Allah'ın ilahi ışığıyla kazanacağız. Şimdi sağlığın ve kısa zamanda iyileşmen için doktorların tüm tedavilerini ve tavsiyelerini uygulayacağız. Sağlıklı bir yaşam için kazanacağız" mesajını paylaştı.

¡Fuerza Hermano Tareck! Una nueva batalla que vencerás con la luz divina de Dios. Ahora a cumplir con todos los tratamientos y las recomendaciones de los médicos para que te recuperes pronto. Por la salud y la vida: ¡Venceremos! https://t.co/u1YwuuLI4F — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 10, 2020

Venezüella Kurucu Meclisi Başkanı Cabello'nun Kovid-19 testi pozitif çıktmıştı

Venezüella Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ülkede 8 bin 372 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.