Rusya’da 29 Haziran’dan sonra en düşük koronavirüs sebepli can kaybı kaydedildi

Rusya’da son bir günde 6 bin 537 yeni koronavirüs vakası görüldü, böylelikle pandeminin başından beri koronavirüs pozitif olduğu belirlenen kişilerin sayısı 733 bin 699’a yükseldi. Ülkede son bir günde 29 Haziran’dan beri görülen en düşük can kaybı rapor edildi.

Rusya’da koronavirüsle mücadele için oluşturulan merkezin açıklamasına göre ülkede görülen yeni koronavirüs vakalarının sayısı bir günde 6 bin 537 arttı. Toplam vaka sayısı 733 bin 699 oldu.

Yeni vaka sayıları, Rusya’da bir haftadır vaka artış oranının yüzde 0.9’u geçmediğini gösteriyor.

Bunun yanında, bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104 olarak açıklandı. Bu, 29 Haziran’dan beri bir günde görülen en düşük can kaybı.

Rusya’da pandeminin başından beri ise 11 bin 439 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin, koronavirüsle enfekte olduğu belirlenen kişilerin yüzde 1.55’ini oluşturduğu belirtiliyor.

Bu arada son bir günde koronavirüsü yenip taburcu olanların sayısı 2 bin 960 olarak kayıtlara geçti. Şimdiye dek ülkede 504 bin 21 kişinin koronavirüsü atlatıp taburcu oldukları biliniyor.