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    Türkiye'de koronavirüs, Maske

    'Sela okunmasını Toplum Bilimleri Kurulu durdurdu' iddiası

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1258)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202007141042450914-sela-okunmasini-toplum-bilimleri-kurulu-durdurdu/

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okunan selaların, Toplum Bilimleri Kurulu tarafından durdurulduğunu söyledi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Sela okunmasını Kurul durdurmuş' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Tıp doktorlarının oluşturduğu Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar veya önerileri hakkında toplantıları sonrası bilgi sahibi oluyoruz. Sağlık Bakanı Koca, neredeyse her toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkıp, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri hakkında bilgi veriyor" diye başladı.

    Sarıkaya şöyle devam etti:

    "En azından toplantıda nelerin ele alınıp alınmadığını öğrenme olanağına kavuşuyoruz.

    Ancak kuruluşundan bugüne beş hafta geçen, Bilim Kurulu sonrası oluşturulan, işin bir de sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi ve istatistik gibi alanlarda çalışacak, işin toplum yönünü ele alacak Toplum Bilimleri Kurulu’nun çalışmaları hakkında neredeyse hiç veri sahibi değiliz.

    Birkaç gündür Toplum Bilimleri Kurulu üyelerine ulaşıp neler yaptıkları hakkında konuşuyorum.

    Öncelikle yaptıklarından fazla bilgi sahibi olamamış olmamızın nedeni, daha göreve başladıkları gün aralarında aldıkları, 'Her şey hazır olmadan, bir mesafe kat etmeden çıkıp açıklama yapmayalım' kararıymış.

    Bu karar doğrultusunda sessiz kalmayı yeğlerken, bugüne kadar neleri ele aldıkları, nasıl bir yol haritası çıkarmaları gerektiği konusunda da dün bir kez daha bir araya gelmişler.

    Bu sürede epey iş başarmışlar.

    Örneğin sürekli olarak cuma namazı öncesi duymaya alışık olduğumuz, koronavirüs döneminde de neredeyse her vakit öncesi okunan selâ konusu…

    Bir süredir aniden kesildi ve duymaz olduk.

    Meğer Toplum Bilimleri Kurulu’nda alınan bir karar sonucu Diyanet İşleri Başkanlığı ile konuşularak sonlandırılmasına karar verilmiş.

    Gerekçe olarak da selânın cuma namazları öncesi haricinde ağırlıklı olarak bir ölümü haber vermek için okunduğu, dolayısıyla toplumsal psikolojiye olumsuz etki yarattığına dikkat çekmişler.

    Tavsiyeleri hükümete iletilmiş ve okunmaması kararı alınmış."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1258)
    Etiketler:
    Ölüm, Diyanet İşleri Başkanlığı, sela, Toplum Bilimleri Kurulu, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
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