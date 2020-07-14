Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 6248 arttı

Rusya’da son 24 saatte 6248 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 739 bin 947’ye yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 83 bölgede 6248 vaka tespit edildi. Yeni vakaların 1531’inde bir semptoma rastlanmadı.

Toplam vaka sayısı böylece 739 bin 947’ye ulaştı.

Gün içinde 175 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadar salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 614 oldu.

İyileşenlerin sayısı 8 bin 804 kişi artarak 512 bin 825’e çıktı.