Güney Afrika, Kovid-19 vaka sayısında İngiltere'yi geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının başlangıcından bu yana toplam 298 bin 292 Kovid-19 vaka tespit edildi. Bu sayıyla birlikte ülke, vaka sayısında İngiltere'yi geçmiş oldu.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı ve Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplamda 298 bin 292 Kovid-19 vakası tespit edildi.

AP'de yer alan habere göre ülke, bu sayıyla dünya üzerindeki 8'inci en çok vaka sayısına sahip ülke konumuna gelirken, Afrika kıtasındaki vakaların neredeyse yarısını barındırır duruma geldi.

Diğer yandan ülke, toplam vaka sayısında İngiltere'yi de geçmiş oldu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada "Demokrasi tarihimizin en büyük kriziyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, ülkede 2.2 milyondan fazla test gerçekleştirmesine rağmen henüz birçok vakanın tespit edilemediğine vurgu yaptı.

Ülkede salgına yönelik kısıtlamalar geçen haftalarda ekonomik gerekçelerle hafifletilmişti.