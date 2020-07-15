Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 543 vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 510 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 25 bin 113'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 319'a yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 16 bin 150'ye ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar toplam 584 bin 466 korona virüs testi yapıldı.