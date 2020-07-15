Brezilya'da son 24 saatte yaklaşık 42 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da son 24 saatte yapılan testlerde 41 bin 857 yeni vaka tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 41 bin 857 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 1 milyon 926 bin 824'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamaya göre ayrıca son bir günde 1300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı da 74 bin 133'e yükseldi.

Brezilya, dünya üzerinden ABD'den sonra Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.