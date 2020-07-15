BM'den uyarı: Suriye'de koronavirüs vakaları artıyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülkede Kovid-19 vakalarının artmasından endişeliyiz" dedi.

Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 bulaşanların sayısının 439'a çıktığını ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında 8 vaka, kuzeydoğusunda ise biri ölü, 6 vaka görüldüğünü söyledi.

Dujarric, Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı diğer ülkelere göre düşük olsa da sayının artmasının özellikle çok sayıda kişinin yerinden edildiği bölgelerde çok yüksek risk teşkil ettiği uyarısı yaptı.