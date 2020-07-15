ABD'de maske zorunluluğuna karşı çıkan Oklahoma Valisi Stitt'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Stitt, yaptığı açıklamada, "ABD'de Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ilk eyalet valisi" olduğunu belirterek, kendini evinde izole ettiğini ifade etti.

Kendisini çoğunlukla iyi hissetmesine rağmen dün "biraz ağrı" hissetmeye başlaması üzerine test yaptırdığını aktaran 48 yaşındaki Stitt, eşinin ve çocuklarının testlerinin ise pozitif çıkmadığını söyledi.

Stitt, "İnsanların maske takmama haklarına saygı duyuyoruz. Sadece içinden çıkılması zor bir duruma girmiş oluyorsunuz. Birçok işletme, maskeyi zorunlu tutuyor, bence bunda bir sorun yok. Sadece zorlamak için sorunlu olduğunu düşündüğüm bir şeyi, zorunlu kılmaktan çekiniyorum" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Tulsa'daki mitingine katılması konusuna değinen Stitt, virüsü mitingde kapmadığından emin olduğunu vurguladı.

Stitt, nadiren maske kullanıyordu

Oklahoma Sağlık Kurulu Başkanı Lance Frye, Vali Stitt'in virüse nerde yakalandığının bilinmediğini kaydederek, bu durumun yaklaşık bir ay önce gerçekleşen miting sonrası süreçte gerçekleştiği yorumunu yaptı. Ülkede normalleşme planlarına güçlü destek veren ve ülke genelinde zorunlu kılınan maske takma uygulamasına karşı duran Stitt, kendisi de nadiren maske kullanıyordu.

Son aylarda, maske takmadan halkla yakın temas halinde bulunduğu çok sayıda toplantı ve basın konferansına katılan Stitt, salgının başlarında, kendisinin ve çocuklarının kalabalık bir restoranda yemek yerken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Stitt'in kabine üyelerinden biri olan David Ostrowe'in de martta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Oklahoma'da 2 gün üst üste rekor Kovid-19 vaka artışı

Oklahoma'da son 2 gündür şimdiye kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışları yaşandı.

Eyaletteki Kovid-19 vaka sayısında dün 993 olan günlük artış, bugün 1075 olarak kaydedildi.

Sağlık yetkilileri, son 24 saatte tespit edilen 1075 yeni Kovid-19 vakası ile Oklahoma'daki toplam vaka sayısının 22 bini geçtiğini belirtti.

Yetkililer, son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, eyalette virüse bağlı toplam can kaybının 432'ye yükseldiğini kaydetti.