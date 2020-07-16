Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 6428 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 85 bölgede 6428 arttı. Yeni vakaların 1549’unda bir semptoma rastlanmadı.

Şimdiye kadarki vaka sayısı 752 bin 797’ye yükseldi. Diğer yandan gün içinde 8443 kişi daha iyileşti. İyileşenlerin sayısı 531 bin 692’ye çıktı.

Son 24 saatte 167 kişi daha hayatını kaybetti. Salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 11 bin 937 oldu.

Başkent Moskova’da 531 yeni vaka tespit edildi. Bu, nisan başından beri kentte kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı.