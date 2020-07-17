Bakan Koca'dan Survivor paylaşımı: Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı

Dün akşam sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

'Tepkiler haklı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada bulunarak "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı" dedi.

Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" ifadelerine yer verdi.

SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

Acun Ilıcalı ise, Koca'yı alıntılayarak "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" yanıtını verdi. Acun Ilıcalı ise, Koca'yı alıntılayarak "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" yanıtını verdi.