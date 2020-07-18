Dünya genelinde son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi

Dünya genelinde yaklaşık 100 saatlik bir süre içinde 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi.

Reuters'ın derlediği verilere göre, geçtiğimiz 100 saat içinde 1 milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Böylelikle dünya genelindeki toplam vaka sayısı 14 milyona ulaştı.

Bu rakam salgının Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmasından bu yana bu denli kısa sürede kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamada, son 24 saat içinde dünya genelinde 237 bin 743 yeni vaka tespit edildiği kaydedilmişti.