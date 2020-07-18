Şanlıurfa’da 97 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale’de 2, Birecik'te 9, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 19, Halfeti’de 1, Hliliye’de 17, Hilvan’da 3, Karaköprü'de 30, Siverek'te 6, Suruç'ta 3, Viranşehir'de 2 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 89 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.