Rusya’da 6 bin 234 yeni koronavirüs vakası saptandı: 124 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 234 Kovid-19 vakasının saptandığı, 124 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 490 kişinin ise sağlıklarına kavuştuğu bildirildi.

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 234 Kovid-19 vakasının saptandığı, 124 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 490 kişinin ise sağlıklarına kavuştuğu bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’da son 24 saatte 6 bin 234 Kovid-19 vakasının saptandığı, 124 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 490 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği ifade edildi.

Yeni vakaların Rusya’nın 84 bölgesinde saptandığı kaydedilen açıklamada, virüsü kapanların yüzde 24.4’ünde hastalığın semptomlarının görülmediği vurgulandı. Son vakalarla birlikte ülkedeki toplam vak sayısı 765 bin 437’ye ulaştı.

Merkez, yeni vakaların en fazla 578’inin başkent Moskova’da, 259’unun Sverdlovsk bölgesinde, 247’sinin de Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesi’nde görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca salgın nedeniyle son 24 saat içinde 124 kişinin hayatını kaybettiği, böylelikle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 12 bin 247’ye çıktığı kaydedildi.

Son olarak iyileşen 7 bin 490 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısının ise 546 bin 863’e ulaştığının altı çizildi.