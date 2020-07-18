Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 5 bin 475'e ulaştı.

24 saatte 40 bin 943 test yapıldı ve 918 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 218 bin 717 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 1179 artarak 201 bin 13'e yükseldi.

​'Yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" diye kaydetti.