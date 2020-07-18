BM Genel Sekreteri Gutteres: Koronavirüs beşeriyete diz çöktürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beşeriyete diz çöktürdüğünü söyledi.

Karantinanın, insanların yıllardır görmezden geldiği sorunları ortaya çıkardığını kaydeden Guterres, bunların sağlık sistemlerindeki zayıf yerler, sosyal korumadaki açıklar, yapısal eşitslizlik, çevre durumunun bozulması ve iklim krizi olduğunu belirtti.

Yoksullukla mücadele eden bölgelerin kazanımlarının birkaç ay içinde neredeyse sıfırlandığını vurgulayan Gutteres, bazı ülkelerdeki eşitsizliğin, özel hastane ve hatta bazı kişilerin önemli ekipmana el koymasıyla daha da derinleştiğini söyledi.

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve yüz milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini dile getiren Gutteres, "Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Kovid-19’un, insanların birçok temel konuda yanıldığını ortaya koyduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada."

Pandeminin, beşeriyete daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme şansını verdiğini kaydeden Gutteres, "Hükümetler, insanlar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında yapılacak yeni bir sosyal anlaşma, herkes için eşit haklar ve fırsatlar temelinde istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal koruma konularını ele almalı" dedi.