İran'da Kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı yasaklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadale kapsamında konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari, ülke genelinde her türlü toplantının yasaklandığıyla ilgili genelgenin tüm valiliklere gönderildiğini belirtti.

Zülfikari, yasakların tüm ülke için geçerli olduğunu ve zorunlu toplantıların elektronik ortamda yapılabileceğini aktardı.