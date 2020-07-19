Türkiye'de son 24 saatte 924 yeni koronavirüs vakası: 16 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.