Van Valisi Bilmez: İlimizde son günlerde Kovid-19 vakalarında artış söz konusu, hasta ziyaretleri yasaklandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını belirterek “60 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubunda, aldığımız karar ile hasta ziyaretleri yasaklandı” dedi.

Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, kentte son günlerde hastanelere müracaat eden ve Kovid-19 testleri pozitif çıkanların yüzde 70'inin 60 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.

Normalleşme süreciyle tedbirlerin gevşetilmesinin, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin virüsün yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Bilmez, bu nedenle yaşlılar için riskin arttığını ve bu hastaların tedavi süreçlerinin uzadığına dikkati çekti.

İlimizde son günlerde Covid-19 vakalarında artış söz konusu, yoğun bakım ve entübe sayısı arttı.

60 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubunda, aldığımız karar ile hasta ziyaretleri yasaklandı.

Düğünler, oluşturulan komisyon ile denetlenecek ve uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır. — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) July 20, 2020

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'Düğünler, oluşturulan komisyon ile denetlenecek ve uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır'

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Bilmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Van'da şu anda Kovid-19 testi pozitif çıkan 100 hastanın hastanede, 35'inin de tedavisinin evlerinde sürdüğünü, bunlardan 13'ünün yoğun bakımda olduğunu belirten Bilmez, şu ana kadar 1270 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.

Bilmez, entübe durumda 5 hastanın bulunduğunu söyledi.