Putin: Rusya’daki düşük ölüm oranı sağlık sistemimizin etkinliğini gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölüm oranının yüzde 8 ilâ 15 olduğu Avrupa ülkelerinden farklı olarak Rusya’da bu oranın yüzde 1.5 olduğunu ifade etti. Rus lider bunun sağlık sisteminin etkinliğini gösterdiğini ifade etti.

Bir tersanenin işçileri ile bir araya gelen Putin, ölüm oranının sağlık sistemi ve devletin çalışmalarının salgın konusunda ne kadar etkin olduğuna ilişkin en önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti.

Putin, “Avrupa’da gelişmiş sağlık sistemlerine sahip, zengin ülkelerde ölüm oranı yüzde 8, 10, 11, 13, bazı ülkelerde, Belçika’da, İngiltere’de yüzde 15’in üstünde” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya’da ölüm oranının çok daha az olduğunu ifade etti. Rus lider Rusya’daki sağlık sisteminin esnekliği, uzmanların hazırlık düzeyi ve devletin kaynaklarını vaktinde harekete geçirme kalibiyetinin insanların hayatını kurtarmakta yardımcı olduğunu söyledi.

Bu konuda etkili başka faktörlerin de olduğunu belirten Putin, genel olarak, bu zorlu dönemi en az kayıpla geçirmeyi başardıklarını kaydetti.

‘Askeri geçit töreni ve halk oylaması vaka artışına neden olmadı’

Putin’e göre, ülkede Nazi Almanyası’nın Sovyet güçleri tarafından yenilgiye uğratışının 75. yıld önümü anısına düzenlenen askeri geçit töreni ve anayasada değişikliğe yönelik halk oylaması, vaka artışının hızlanmasına yol açmadı.

Putin, “Aksine, durum her geçen gün iyiye gidiyor. Neden mi? Zira, doktorların, bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın, bu arada Dünya Sağlık Örgütü’nün taleplerine sıkı bir şekilde uyduk” dedi.