Rusya’da gün içinde 5842 vaka tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında 5842 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni vakaların 602’si başkent Moskova’da, 228’i Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde, 227’si Sverdlovsk bölgesinde görüldü.

Son 24 saatte 153 kişi daha hayatını kaybetti. Taburcu edilenlerin sayısı ise 8782 oldu.

Şimdiye kadar 783 bin 328 vaka tespit edildi. Bunlardan 562 bin 384’ü iyileşti, 12 bin 580’i öldü.

Dün kaydedilen vaka ve ölüm sayısı ise sırasıyla 5940 ve 85’ti.