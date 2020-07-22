Alman bilim insanları canlı konserde Kovid-19’un yayılma şemasını inceleyecek

Bilim insanları, Kovid-19'un kalabalık ortamlarda yayılmasının önlenmesi için neler yapılabileceğini anlamak için virüsün yayılma şemasını canlı bir konserde izleyecek.

Alman sanatçı Tim Benjko’nun canlı konserindeki ‘koronavirüs deneyine’ yaklaşık dört bin kişinin katılması bekleniyor. Konser 22 Ağustos’ta Leipzig’deki bir kapalı sadyumda yapılacak.

The Guardian’ın aktardığına göre, bilim insanları, Kovid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüsünün kalabalık ortamlarda yayılmasının önlenmesi için neler yapılabileceğini anlamak için konsere katılacak katılımcılara özel ‘temas izleme cihazları’ ve floresan antiseptik sağlamaya hazırlanıyor.

Tüm izleyicilerin boynuna asılacak olan kibrit kutusu büyüklüğündeki ‘temas izleme cihazları’ her 5 saniyede bir deneklerin hareketleri ve diğer insanlarla aralarındaki mesafeyle ilgili sinyal iletecek.

Bilim insanları ayrıca, konserden sonra virüsün hangi yüzeylerde daha fazla bulaştığını belirlemek için tüm katılımcılardan ellerini floresan antiseptikle dezenfekte etmelerini isteyecek.

Ayrıca, duman makineleri ve aerosoller yardımıyla virüsün yayılmasını görselleştirmeyi planlayan bilim insanları, bilgisayar tarafından oluşturulan modellere dayanarak muhtemel şemayı önceden tahmin etmeye çalışacak.

Deneyin organizatörleri, sonbaharda önemli kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemenin güvenli olup olmadığını anlamayı amaçlıyor.