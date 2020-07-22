Bakan Koca'dan Kurban Bayramı açıklaması: Toplu bayramlaşma yapılmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Kurban Bayramı'nda uyulması gereken tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, açıklamasında "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür" diyerek "Her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalı'

"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir" diye kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalı."