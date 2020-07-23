Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saat içinde 2 bin 706 vaka tespit edildiği ve 92 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi

Açıklamada Bağdat’ta 965, Necef’te 64, Süleymaniye'de 140, Erbil'de 98, Duhok'ta 14, Kerbela'da 185, Kerkük'te 136, Diyale'de 59, Vasıt'ta 255, Basra'da 230, Misan'da 72, Babil'de 138, Divaniye'de 86, Anbar'da 13, Müsenna'da 97, Zikar'da 35, Ninova'da 39 ve Selahattin'de 80 vakanın kaydedildiği ifade edildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 99 bin 865'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 4 bin 42'ye ulaştı. Ayrıca, son 24 saatte 2 bin 197 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Böylece ülkede iyileşenlerin sayısı da 67 bin 147’ye yükseldi. Irak'ta ilk Kovid-19 vakası şubat ayında kaydedilmişti.