Brezilya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da son 24 saatte yaklaşık 68 bin yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkede günlük en yüksek vaka sayısı saptanmış oldu.

ABD'den sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da, vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede, son 24 saat içinde 67 bin 860 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, son bir gün içinde 1284 Kovid-19 hastasının da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

212 milyon nüfuslu ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti ve 80 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.

Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u 'küçük bir grip' olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.