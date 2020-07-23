ABD'de son 1 haftada 1.4 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

ABD’de Çalışma Bakanlığı, son bir hafta içinde 1.4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü konumunda bulunan ABD'de işsizlik rakamları rekor kırmaya devam ediyor.

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir haftada 1.4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu ve bu rakamın, tahmin edilenden 100 bin kişi, Büyük Buhran dönemine göre ise 665 bin kişi daha fazla olduğunu belirtildi.

Bakanlık, 18 haftalık salgın döneminde toplam 53 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığını ifade ederken, 16.2 milyon kişinin ise işsizlik maaşı aldığını açıkladı.

Kıdemli Ekonomist Daniel Zhao, yaptığı açıklamada "Yükselen işsizlik oranları nedeniyle on milyonlarca işsiz Amerikalı, haftalık 600 Dolar işsizlik ödeneğini kaybedeceğinden endişe duyuyor. Artan işten çıkarmalar, işsizlik ödeneklerinin sona ermesi, artan korona virüs salgını, zayıflayan ekonomi için fırtına oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ABD'de Kovid-19 salgını nedeni ile 37 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunmuştu.