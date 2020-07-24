Güney Kore'de basketbol ve futbol maçlarındaki seyircisiz oynama kararı kalkıyor

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, basketbolseverlerin pazar günü itibarıyla salonlarda, futbolseverlerin ise 1 Ağustos itibarıyla stadyumlardaki yerini alabileceğini duyurdu.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, ilk etapta basketbol salonlarının ve futbol stadyumlarının yüzde 10 kapasiteyle seyircilere açılacağı belirtildi.
Salon ve stadyum girişlerinde ateş ölçümü yapılacağının vurgulandığı açıklamada, seyircilerin sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturacağı kaydedildi.
Açıklamada, maske takmanın zorunlu olacağı spor organizasyonlarında yemek, alkollü içecek ve tezahürat etmenin yasak olacağı ifade edildi.
Güney Kore'de basketbol ve futbol ligi mayıs ayında seyircisiz oynanmaya başlamıştı.
Günlük vaka sayısının 50'nin altına düştüğü ülkede bugüne kadar 13 bin 979 kişide virüse rastlanırken, salgına bağlı 298 can kaybı yaşandı.
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