Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da Kovid-19 nedeniyle 205 ev karantinaya alınırken, 120 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi. Kararda ayrıca bazı işletmelere uygulanan kısıtlamalar da kaldırıldı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı.

Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 20, Ceylanpınar ilçesinde 21, Eyyübiye ilçesinde 12, Haliliye ilçesinde 37, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 78, Siverek ilçesinde 7, Suruç ilçesinde 11 ve Viranşehir ilçesinde 18 olmak üzere toplam 205 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Birecik ilçesinde 29, Ceylanpınar ilçesinde 8, Eyyübiye ilçesinde 16, Haliliye ilçesinde 18, Harran ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 13, Siverek ilçesinde 6, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 22 olmak üzere toplam 120 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Bazı işletmelerin kısıtlamaları kaldırıldı

Kararda ayrıca lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildi.