Rusya’da salgının başlamasından beri bir ilk: St. Petersburg Uluslararası Herkes İçin Opera Festivali düzenlenecek

St. Petersburg 9. Uluslararası Herkes İçin Opera Açık Hava Festivali’nin Müzik Direktörü Fabio Mastrangelo, ağustosta düzenlenecek festivalin Rusya’da koronavirüs salgının başlamasından bu yana bir ilk olacağını söyledi. Mastrangelo’ya göre, festival Rus kültürü için ‘yeniden doğuşunun’ bir sembolü olacak.

Sputnik’e konuşan St. Petersburg 9. Uluslararası Herkese Opera Açık Hava Festivali’nin Müzik Direktörü Fabio Mastrangelo, 8-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalin salgından beri bir ilk olacağını ifade etti.

Mastrangelo, “Elbette her zaman olduğu gibi çok kalabalık olmayacak. Geçen yıl festivalin kapanış performansı ‘Seville Berberi’ni 25 bin kişi izlemişti. Ancak kısıtlamalar çerçevesinde de olsa, bunu bir ayrıcalık ve ülkemizde kültürün yeniden doğuşunun bir sembolü olarak görüyoruz” dedi.

Festival Peter ve Paul Katedrali meydanında Boris Godunov operası ile başlayacak.

Festivalin organizatörleri, performansı sağlık çalışanlarına ithaf etmek ve onları onur konuğu olarak davet etmek istediklerini belirtti.

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da kalabalık kültürel etkinlikler askıya alınmıştı.