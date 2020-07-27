Koronavirüse yakalanan vatandaş tepkili: Sosyal medyaya bakıyorum, herkes sarmaş dolaş

Manisa’nın Kula ilçesinde koronavirüse yakalanan Ayşe Akbey isimli vatandaş, tedavi gördüğü hastaneden video paylaştı. Akbey, "Sosyal medyaya bakıyorum, herkes sarmaş dolaş. Durumun ciddiyetini kimse anlamıyor. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' demeyin. Sosyal mesafenize çok dikkat edin" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ayşe Akbey, hastalığının ilerlemesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akbey, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile uyarılarda bulundu.

Akbey, kurallara uymayanların büyük bir riske davetiye çıkardığını belirterek şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya bakıyorum, herkes sarmaş dolaş. Durumun ciddiyetini kimse anlamıyor. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' demeyin. Sosyal mesafenize çok dikkat edin. İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz. Bir mikrop gibi hissediliyorsunuz zaten. İlaçlar, vücuda aşırı reaksiyon veriyor. Herkes evde kalsın. Benim kronik rahatsızlığım var. Bu virüs yüzünden nefes almakta zorluk çekiyorum. Burada sağlık çalışanları bize çok iyi bakıyor. Bu videoyu gerçekten çok zor çekiyorum, konuşmakta zorlanıyorum."