Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmez

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "İzole bir ormanlık alanda tatilde, çok büyük tehdit görmüyorum. Ama deniz kenarlarında, göl kenarlarında, sokak eğlenceleri gibi açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal, koronavirüs döneminde tatile gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, şunları söyledi:

"Tatile ihtiyaç var, herkes yoruldu, 1 hafta 10 gün kafa dinlendirici bir şeyler gerektiği ortada. Bunun için insanların tercihleri farklı.

Kendi memleketinde daha izole, ormanlık, dağlık kesimlerde tatile gidenlerde çok büyük sorun olmayabilir. Çünkü iş kişilerin kapalı alanda bir araya gelmesi, açık alanda da olsa kişilerin bir araya gelmesi. Burada sorun çıkıyor. Yoksa izole bir ormanlık alanda tatilde, çok büyük tehdit görmüyorum. Ama deniz kenarlarında, göl kenarlarında, sokak eğlenceleri gibi açık havada olmak bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor."

‘Maske-mesafeye dikkat ederek tatile gidin’

‘Toplum da bunlardan yoruldu’

Prof. Dr. Ünal, bunun da kolay bir şey olmadığını ifade ederek, "Toplum da bunlardan yoruldu. Uzman arkadaşlarımız çıkıp 'maske, mesafe, el hijyeni' diyor; ama bunun mesajının ne kadarı gerçekten ciddiye alınıyor ve uygulanıyor onu görüyoruz, ortada. Artık daha sosyal bilimlerin içinde olduğu gruplar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. İşin insan doğasını inceleyerek, psikolojisini, sosyolojisini anlayarak belki farklı uyarı biçimleri geliştirmek zorundayız ki vatandaşlarımız net mesajı alsın, almakla da kalmayıp uygulayabilsin, uygulasın ki bulaşma meydana gelmesin, bulaşma meydana gelmesin ki yeni vaka sayımız azalsın" ifadelerini kullandı.

‘Aynı evin içinde 20 kişi, 10 kişi olmaz’

Bayramda önemli olanın kısıtlama değil, önemli olanın aktivite sırasında kurallara uygun davranmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştuı: