Çin vatandaşları Ukrayna'yı vizesiz ziyaret edebilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararnameye göre Çinli turistler, 1 Ağustos 2020-31 Ocak 2021 döneminde Ukrayna'yı vizesiz olarak ziyaret edebilecek. Çinliler, 6 aylık dönemde 30 gün süreyle Ukrayna'da kalabilecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, vizeleri iptal etme kararının Ukrayna ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve turizm alanındaki ikili işbirliğinin artırılması için alındığı kaydedildi.

Zelenskiy, iki hafta önce yaptığı açıklamada "Şimdi vizeleri iptal ediyoruz. Parası olan turistleri Ukrayna’ya çekmek istiyoruz. Bir turist için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle, yakında vize ayrıcalıklarını açacağız, vize rejimini serbestleştireceğiz. Hindistan ve Çin için 6-8 ay vizesiz giriş imkanı getirececeğiz. Avustralya ve Yeni Zelanda ise bir yıl değil, sonsuza kadar vizesiz olacak" demişti.