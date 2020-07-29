İtalya'da koronavirüs OHAL'i ekime kadar uzatıldı

Conte, Senato'da yaptığı açıklamada, ülkedeki enfeksiyon sayısının önemli oranda düşmesine karşın, olağanüstü durumu uzatmanın "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkedeki olağanüstü durumu Ekim ayına kadar uzattı. Bu şekilde başbakan, parlamentonun onayına ihtiyaç duymadan, kısıtlama getirme ve diğer güvenlik önlemlerini alma yetkisine sahip oluyor.
Conte, Senato'da yaptığı açıklamada, ülkedeki enfeksiyon sayısının önemli oranda düşmesine karşın, olağanüstü durumu uzatmanın "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.
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