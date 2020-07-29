'Koronavirüsü atlatan yetişkinlerin 4'te üçünde kalp hasarı oluştuğu tespit edildi'

Koronavirüsü atlatan hastalara ilişkin yapılan bir araştırmada, daha önce kalp sorunu olmayan 100 eski hastadan 78'inin emar taramasında kalp rahatsızlıkları bulundu.

Independent'ın haberine göre, araştırma kapsamında incelenen 45 ile 53 yaşları arasındaki Kovid-19 hastası yetişkinlerin yüzde 78'inin iyileştikten haftalar sonra sonra kalp kası ve kalp zarında iltihap olduğu tespit edildi.

Manyetik rezonans görüntüleme (Emar-MRI) tekniğiyle yapılan araştırmayı yapan Alman doktorlar sonuçları hakemli tıp dergisi JAMA Kardiyoloji'de 27 Temmuz'da yayımladı.

Çalışmada incelenen 100 eski hastaların yarısının emar işlemi yapılmasından iki aydan uzun süre önce taburcu edildiği vurgulandı. 36 hastanın devam eden nefes darlığı ve genel yorgunluk hali bildirdiği, 71'inin kalp kasındaki kan yapıcıların zarar gördüğü açıklandı.

Hiçbiri kalple ilgili belirtiler göstermemişti

Çalışmanın ortak yazarı, Frankfurt Üniversitesi Hastanesi'nden kardiyalog ve klinik farmakolog Dr. Valentina Puntmann incelenen 100 hastanın hiçbirinin koronavirüsün kalpteki belirtilerinden herhangi birini deneyimlemediğini ayrıca Kovid-19'a yakalanmadan önce genellikle sağlıklı bireyler olduğunu söyledi.

Puntmann "Hem hastalar hem de biz bulguların şiddeti ve yaygınlığına şaşırdık. Ve orijinal hastalığın haftalar önce kaybolmasına rağmen hala çok güçlüydüler. Hastaların çoğunun kalp kası ve kalp zarında devam eden iltihaplanma olduğuna ilişkin kanıtlar keşfettik" dedi.

Araştırmacılar Emar bulgularının miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) ile uyumlu olduğunu belirtti. Miyakardit, kalbin kan pompalama işlevi azalması nedeniyle düzensiz kalp ritmine yol açıyor. Perikardit rahatsızlığındaysa kalbin etrafını saran koruyucu dokular zarar görüyor ve bu da göğüs ağrısına neden oluyor.

Araştırmacılar ayrıca hastaların üçte ikisinin evde iyileştiğini ve yüzde 18'inin hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermediğini, yaklaşık yarısının da hafif-orta düzeyde hastalık belirtileri geçirdiğini açıkladı. Puntmann "Henüz kalp yetmezliği gelişimi gibi uzun dönemli doğrudan kanıtlara sahip olmasak da gelecek birkaç yılda bunun külfeti ağır olabilir" dedi.

JAMA Kardiyoloji dergisinde pazartesi günü yayımlanan bir diğer çalışmada da, Kovid-19'dan ölen hastalar üzerndeki otopsiler sonucu 39'undan 16'sının kalbinde enfeksiyon tespit edildi.

Otopsilerde incelenen hastaların 78 ile 89 yaş aralığında olduğu belirtilirken, çalışmanın yazarlarından Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi'nden kardiyolog Dirk Westermann "Kovid-19 kalbe hastalığı bulaştırabilir ve ağır vakalarda virüs burada çoğalıyor gibi görünüyor. Virüsün, iyileşenlerin kalbini uzun vadede etkileyip etkilemediğine bakacak takip araştırmalarına ihtiyaç var" diye konuştu.