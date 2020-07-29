Rusya Vektör Bilimsel Araştırma Merkezi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı

Rospotrebnadzor'dan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre 5 gönüllüden ilkine dün Kovid-19 aşısı yapıldı. Diğer 4 gönüllüye ise 72'şer saat arayla aşı vurulacak.

Araştırmaya katılan kişilerin kendilerini nasıl hissettiklerini izleyeceklerini kaydeden Rospotrebnadzor, aşı vurulan ilk hastanın kendisini iyi hissettiğini vurguladı.

24 Temmuz'da Rusya Sağlık Bakanlığı, Vektör'e gönüllüler üzerinde Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlama izni vermişti.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ‘Vektör’ merkezini Kovid-19 aşısı geliştiren öncü merkezlerden biri olarak nitelendirmişti.