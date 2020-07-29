ABD’de 9 yaşında sağlıklı bir kız çocuğu koronavirüsten öldü

ABD’de 9 yaşındaki, başka hiçbir hastalığı olmayan bir kız çocuğu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra uykusunda öldüğünü belirtti.

ABD’nin Florida eyaletinde Kimora Lynum isimli kız çocuğu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, çocuğun başka hiçbir sağlık sorunu olmadığını, uyurken öldüğünü ifade etti.

Açıklamaya göre, çocuk ölümünden birkaç gün önce yüksek ateş nedeniyle annesi tarafından hastaneye götürüldü, ardından da iyileşmesi için eve gönderildi.

9-year-old who died of COVID had no underlying conditions, family says https://t.co/etBZpObzzY pic.twitter.com/4aI8DaShmP — ABC13 Houston (@abc13houston) July 27, 2020

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Günler sonra biraz daha iyi görünen çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra yorgun olduğunu söyleyip uyudu. Ardından annesine yanıt veremez duruma geldi. Büyükannesi, torununu kurtarmak için ona kalp masajı yaptı.

Annesi Mikasha Young-Holmes WCJB’ye yaptığı açıklamada, “Onu sarstım, bağırdım. Nefes almadığı için sonra annemi eve çağırdım” dedi. Anne, ayrıca yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittiklerinde kızına koronavirüs testi yapılmadığını ifade etti.

Çocuğa, ancak öldükten sonra koronavirüs testi yapıldı.