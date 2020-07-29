Rusya'da yeni eğitim ve eğitim yılı eylül ayında başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede yeni eğitim ve öğretim yılının eylül ayında başlayacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bölgelerde yeni risk durumlarının ortaya çıkmaması halinde ülkede yeni eğitim ve öğretim yılının her zamanki gibi eylül ayında başlayacağını belirtti.

Rusya'daki epidemiyolojik durumun ele alındığı toplantıda konuşan Golikova, "Mevcut epidemiyolojik durumu dikkate alarak, bölgelerde yeni risklerin ortaya çıkmaması halinde ülkede yeni eğitim ve öğretim yılının her zamanki gibi eylül ayında başlamasına karar verdik" dedi.

Golikova, geleneksel okul açılış törenlerinde epidemiyolojik önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaparak, tüm okullara ateş ölçer, antiseptik ve kişisel koruyucu ekipman sağlanacağını ve dezenfeksiyon yapılacağını ifade etti.

Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da Rusya’da okulların 1 Eylül'de açılacağını belirtmişti.