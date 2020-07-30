Lukaşenko’nun Kovid-19 açıklamasından sonra Kremlin duyurdu: Putin’in sağlığı yerinde

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun Kovid-19’u geçirdiği yönündeki açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yoğun bir şekilde çalıştığını, gerektikçe koronavirüs testi yaptırdığını ve sağlığının yerinde olduğunu duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Kovid-19’u geçirdiği yönündeki açıklaması bağlamında Putin’in sağlığını soran gazetecilere yanıt veren Peskov, Rus liderin yoğun bir şekilde çalıştığını, gerektikçe koronavirüs testi yaptırdığını ve sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Peskov, “Başkanımızla ilgili her şey yolunda, sağlığı yerinde, gördüğünüz gibi, yoğun bir şekilde çalışıyor. Gerektikçe, doktorların tavsiyesi üzerine elbette ki test yaptırıyor” diye konuştu.

Lukaşenko’nun hasta olduğunu bilmiyorduk’

Peskov, Kremlin yetkililerinin Belarus lider Lukaşenko’nun koronavirüsü geçirdiğini düne kadar bilmediklerini ve bu konuda bilgilendirilmediklerini, fakat kendisiyle temas eden tüm Rus bürokratların sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü, “Hiçbir bilgiye sahip değiliz, Aleksandr Grigoryeviç’in koronavirüse yakalandığını asla duymadık ve bu konuda bilgilendirilmedik. Ama her hâlükârda kendisinin görüştüğü tüm Rus yetkililerin sağlıkları yerinde, her şey normal” ifadelerini kullandı.

Putin ve Lukaşenko, 30 Haziran’da Rusya’nın Rjev kentindeki Sovyet Asker Anıtı’nın açılışında bizzat görüşmüştü.